جيش بوركينا فاسو يستعين بأقوى رجل بالعالم لمكافحة الإرهاب (فيديو)

استعان قادة بوركينا فاسو العسكريون بـ"أقوى رجل في العالم"، أحمد الحسن سانو، للعب دور أكثر نشاطا في الحرب ضد الإرهاب ولرفع معنويات الجنود الذي يتصدون للمتطرفين في الخطوط الأمامية.

وأحمد الحسن سانو، المعروف باسم "إيرون بيبي"، دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأقوى رجل في أفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم.

و"آيرون بيبي" لن يذهب إلى الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإرهاب، لكنه استخدم سمعته لتقديم دفع معنوي للجنود من خلال حملة إعلانية أطلقها عبر تصوير فيديو يثير الحماس الوطني لدى مواطني بوركينا فاسو.