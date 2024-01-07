جيش بوركينا فاسو يستعين بأقوى رجل بالعالم لمكافحة الإرهاب (فيديو)
استعان قادة بوركينا فاسو العسكريون بـ"أقوى رجل في العالم"، أحمد الحسن سانو، للعب دور أكثر نشاطا في الحرب ضد الإرهاب ولرفع معنويات الجنود الذي يتصدون للمتطرفين في الخطوط الأمامية.
وأحمد الحسن سانو، المعروف باسم "إيرون بيبي"، دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأقوى رجل في أفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم.
و"آيرون بيبي" لن يذهب إلى الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإرهاب، لكنه استخدم سمعته لتقديم دفع معنوي للجنود من خلال حملة إعلانية أطلقها عبر تصوير فيديو يثير الحماس الوطني لدى مواطني بوركينا فاسو.
ويظهر الفيديو "آيرون بيبي" وهو يساعد الجنود في تحريك مركبة عسكرية، حيث يوضح هذا المشهد رسالة الحملة وهي "دعونا نساعد قواتنا المسلحة على المضي قدما".
وقد أشاد العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي برسالة الحملة للحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة.
وولد "آيرون بيبي" في بوبو ديولاسو، في بوركينا فاسو عام 1992، وبدأ التدريب في رياضة كمال الأجسام عندما كان شابا ليتقدم بسرعة ويبدأ في الظهور على الساحة الدولية.
وفي عام 2021، أصبح أول أفريقي يفوز بسباق الرفع الخشبي، وهو نظام رياضي للقوة يتضمن رفع جذع شجرة.
وفي عام 2023 حصل على لقب أقوى رجل في العالم محطما الرقم القياسي العالمي برفع حمولة قدرها 230 كيلوغراما.
وتحدث "آيرون بيبي" عن قصته سابقا حين قال إنه من أجل الحفاظ على قوته، يتغذى على 8 دجاجات يوميا، مشيرا إلى أنه كان شغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس كل أنواع الرياضات، لكنه بسبب جسده الضخم وجد نفسه في رياضة رفع الأثقال.