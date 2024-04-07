عاصفة تخطف 3 أشخاص من غرف نومهم

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بينما كانوا نائمين بعد أن اقتلعتهم رياح عاتية من نوافذ غرف النوم في منزلهم بإقليم جيانغشي بالصين.

العاصفة التي ضربت البلاد بلغت شدة الرياح فيها مستويات تعادل قوة إعصار من الدرجة الأولى، وأثرت على تسع مدن وتسببت في تحطم واقتلاع نوافذ ضخمة وتدمير البنية التحتية.

ووفق السلطات أسفرت العاصفة عن وفاة سبعة أشخاص منذ بدئها في 31 مارس وتأثر بها حوالي 313000 شخص.

وتسببت العاصفة المستمرة منذ أيام بإرباك في حركة المرور وارتفاع منسوب المياه في الشوارع إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في المدن التسع.