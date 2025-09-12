بسبب نشاطه الفني.. تفاصيل خلاف فضل شاكر وجيرانه في "عين الحلوة"

عاد الحديث مجددًا في الأوساط اللبنانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض الفنان اللبناني فضل شاكر، لتهديدات داخل مخيم عين الحلوة جنوب البلاد، بعد ساعات من تداول أنباء غير مؤكدة عن إضرام مجموعة من قاطني المخيم النار في منزله.

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد مع جيرانه في حي المنشية داخل المخيم، خصوصًا من قبل جماعات متشددة كانت قد هددته سابقًا، بعد زيارة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وتسجيل الأغنية المشتركة المنتظرة بينهما قبل أسابيع قليلة.

ووفقًا لتقارير إعلامية لبنانية، فإن الخلاف الأخير لم يكن وليد اللحظة، بل امتداد لخلافات قديمة، اشتدت وتيرتها مؤخرًا بسبب الأجواء الفنية والموسيقية التي يحرص شاكر على خلقها داخل منزله بالمخيم، وهو ما تعترض عليه بعض الأطراف وتعتبره أمرًا مناقضًا لطبيعة البيئة التي يعيش فيها.

وأشارت مصادر محلية مطلعة إلى أن هذه الخلافات ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات، بسبب إصرار الفنان على استئناف نشاطه الفني والغنائي من داخل المخيم، برغم الظروف المحيطة به والأحكام القضائية الغيابية الصادرة بحقه منذ أكثر من 6 أعوام.

وفي تواصل "إرم نيوز" مع مصادر إعلامية لبنانية، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت أن الأنباء المتداولة بشأن تهديد فضل شاكر لا تزال غير مؤكدة حتى الآن، لكنها لفتت إلى وجود احتمالين رئيسين وراء هذه المستجدات.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاحتمال الأول هو أن تكون التهديدات حقيقية، وتأتي في سياق النجاحات التي حققها شاكر مؤخرًا من داخل المخيم، ما قد يشير إلى تحرك بعض الأطراف المتربصة به، سعيًا لإثارة سكان الحي ضده ودفعه إما لوقف نشاطه الفني أو لمغادرة المخيم وتسليم نفسه للسلطات، دون ضمان محاكمة عادلة في الأحكام الغيابية الصادرة بحقه.

أما الاحتمال الثاني، فهو أن تكون هذه التحركات جزءًا من مساعٍ يبذلها الفنان وفريقه للضغط على الجهات الرسمية اللبنانية، تمهيدًا لإعادة فتح ملفه القضائي والسعي إلى محاكمة عادلة بدلًا من الاستمرار في الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، وفقًا لمعلومات المصادر نفسها.