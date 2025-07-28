"الأعلى للإعلام" يحسم النزاع بين نقابة الموسيقيين وطارق الشناوي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الاثنين، قرارًا بحفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد كل من الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، والإعلاميين الثلاثة: خالد أبو بكر، ومفيدة شيحة، وسهير جودة، وذلك على خلفية تناولهم الإعلامي، عبر برامجهم ومداخلاتهم التلفزيونية المُذاعة يوم 22 يوليو/تموز الجاري على شاشة قناة "النهار" المصرية، لقرار النقابة الأخير المتعلق بوقف الفنان راغب علامة عن الغناء وإحالته إلى التحقيق.

وبحسب بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، جاء القرار استنادًا إلى توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، حيث تبين خلوه من أي مخالفات مهنية أو تجاوزات إعلامية تخل بالمعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكد المجلس في بيانه، التزامه الراسخ بصون حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية المهنية، ووفقًا للضوابط المنظمة للعمل الإعلامي ومواثيق الشرف والأخلاقيات المهنية.

من جهة أخرى، أعلنت نقابة الموسيقيين قبل بضعة أيام، مقاضاة الناقد الفني المعروف طارق الشناوي؛ بسبب ما اعتبرته "تشهيرا وازدراء" صادرًا من الشناوي بحقها، بعدما وصف قرار إيقاف الفنان اللبناني راغب علامة وإحالته للتحقيق النقابي بـ"العشوائي وغير المدروس".

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ودخلت نقابة الصحفيين المصريين، التي يحمل الشناوي عضويتها، على خط الأزمة عبر بيان شديد اللهجة صادر عن "لجنة الحريات" في النقابة، التي أكدت أن "تصريحات الشناوي تندرج ضمن حقه المهني والدستوري في النقد والتقييم، ولا تشكل بأي حال من الأحوال تجريحًا شخصيًّا".