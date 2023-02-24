"نتفليكس" تخفض أسعار اشتراكاتها في بعض الدول

أعلنت شركة نتفليكس لخدمات البث، الخميس، أنها خفضت أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان، إذ تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والضغوط على إنفاق المستهلكين.

وانخفض سهم الشركة 5% تقريبا، مسجلا أداء أقل من أداء السوق بشكل عام، ويتجه صوب أسوأ يوم له منذ أكثر من شهرين.