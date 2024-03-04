المغرب يطلق منصّة رقميّة لتعليم الأمازيغية

أطلق المغرب منصة رقمية لتعليم اللغة الأمازيغية في البلاد، في تجربة هي الأولى من نوعها.

وتراهن وزارة التعليم في المغرب، على المنصة الرقمية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، بعدما شرعت الوزارة منذ عام 2003 في تدريس هذه اللغة بالشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وخصّصت الوزارة للمنصة الرقمية لتعميم تدريس الأمازيغية، التي سترى النور في غضون سنة على الأكثر، ميزانية تقدر بمليار و200 مليون درهم، في سعيها إلى دعم الجهود المبذولة للتعميم المتدرّج للغة الأمازيغية على مختلف المستويات التعليمية.