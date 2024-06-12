متعهد حفلات شهير يكشف أجور المطربين في حفلات لبنان
أعرب متعهد الحفلات اللبناني الشهير عماد قانصوه عن دهشته من أجور المطربين العرب الذين يحييون حفلات غنائية بلبنان، مشيرا إلى أنه لا يرى ذلك سوى "نصب واحتيال وتبييض أموال".
وأضاف قانصوه خلال لقاء تلفزيوني: "ما يحدث في حفلات لبنان من وجهة نظري أنا كمتعهد، إما نصب واحتيال أو تبييض عملة، وأكثر، وأنا أتساءل، عندما يقام حفل لـ عمرو دياب، تكلفته مليون دولار، أجر عمرو وحده 650 ألف، والعام الماضي تكفل بدفع أجره رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ولا أعلم ما علاقته بالحفل أو بلبنان".
وتابع متعهد الحفلات اللبناني: "أتساءل أمام الجمهور، أصالة أجرها بحفل بيروت 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إقامتها بفندق، والحفل تكلفته 650 ألف دولار، لم يتم بيع سوى 100 أو 200 تذكرة حتى الآن، هناك خسارة قدرها 600 ألف دولار، من يتحملها؟".
وأشار قانصوه أن محمد رمضان حصل على نحو 220 ألف دولار مقابل حفله في لبنان، بالإضافة إلى دراجاته البخارية وسياراته وطائرة خاصة، وحفله لم يكتمل فيه عدد الحضور، وبه الكثير من الأماكن الشاغرة، مضيفا: "إن كان يدخل البلد 100 ألف أو 200 ألف دولار، فالحفل تكلفته 600 ألف، فكيف نقول أنه يساعد على إدخال عملات صعبة للبلد؟".
ولفت عماد أن كاظم الساهر أجره بالحفلات 150 ألف دولار، وهذا العام حصل على 450 ألف دولار بحفل لبنان، معربا عن دهشته من هذه الأرقام في بلد تعاني أزمات اقتصادية طاحنة.