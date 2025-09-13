نادين أيوب.. أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

تستعد الشابة نادين أيوب (27 عامًا)، لتكون أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، المقررة في تايلند شهر نوفمبر المقبل.

وقالت أيوب، التي تحمل لقب "ملكة جمال فلسطين"، في تصريحات لـ"فرانس برس"، إنها ستحاول من خلال مشاركتها المرتقبة أن تنقل للعالم رسالة مفادها "أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد شعب يعاني، بل يملك أحلامًا وطموحات وهوية راسخة"، مشيرة إلى أن مشاركتها تهدف إلى تسليط الضوء على جمال الأرض الفلسطينية وغنى تراثها، إلى جانب إبراز الصورة الإنسانية لأبناء شعبها.

بداية المشوار

وأكدت أن مسيرتها لم تبدأ في أجواء مسابقات الجمال، إذ ترعرعت بين الضفة الغربية والولايات المتحدة وكندا، وتعيش حاليًا بين رام الله وعمّان ودبي.

وقالت أيوب إنها أسست في الإمارات مؤسسة تدريبية لمبتكري المحتوى في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن والديها الأكاديميين شجعاها على التركيز على دراستها، حيث حصلت على شهادة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس، وعملت في التدريس داخل الأراضي الفلسطينية ومع منظمات إنسانية، قبل أن تُعرض عليها فرصة المشاركة في عرض أزياء في إيطاليا؛ ما لفت الأنظار إليها.

وأضافت نادين، أنها تلقت لاحقًا تشجيعًا من محترفين لخوض مسابقات دولية؛ ما دفعها إلى تأسيس فرع وطني لمسابقة ملكة الجمال تحت اسم "سيدة فلسطين"، مؤكدة: "حتى هذا الشيء البسيط مثل إنشاء منظمة، صعب بالنسبة لنا... بالنسبة لدول أخرى الأمر بديهي، أما بالنسبة لنا فقد استغرق عقودًا ليرى النور".

ملكة جمال فلسطين

وأوضحت الشابة الفلسطينية أن مسابقة ملكة جمال فلسطين أقيمت عبر الإنترنت عام 2022 لضمان تمثيل واسع، نظرا لتوزع نصف الفلسطينيين في دول مختلفة حول العالم، بينما يعيش النصف الآخر في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.

وقالت إن فوزها باللقب الأول ومشاركتها لاحقا في أنشطة خيرية وخوضها مسابقة "ملكة جمال الأرض" في 2022، يجعل من مشاركتها هذا العام في "ملكة جمال الكون" ضرورة، خصوصا في ظل استمرار الحرب المدمرة على غزة. وأكدت: "شعبنا بحاجة إلى صوت، نحن لا نريد لهويتنا أن تمحى".

واختتمت نادين أيوب حديثها بالتأكيد على أنها، بعد انتهاء المسابقة، ستمرر اللقب إلى ملكة جمال فلسطين جديدة، فيما ستواصل عملها في دعم النساء والأطفال والشعب الفلسطيني.