تفاجأ رواد "مهرجان الزهور" في دورته الرابعة والأربعين، المقام، حاليًا، في "حديقة تشرين"في العاصمة السورية دمشق، عند رؤيتهم الممثل البارز بسام دكاك يبيع الفطائر على عربة في إحدى زوايا الحديقة.

وتوقع كثيرون في البداية أن الفنان دكاك في زيارة للمهرجان ويتبضع من تلك العربة، لكنهم اكتشفوا أنه مالكها، وأنها باتت مصدرًا رئيسًا في تأمين رزقه، وقوت عائلته.

واضطُر دكاك، بحسب قوله، للعمل على تلك العربة لبيع الفطائر بعد عزوف المنتجين والمخرجين عن الاستعانة به في الأعمال الفنية، قائلاً إن "العمل ليس عيبًا"، بحسب تعبيره.

وبعد انتشار صور الممثل السوري وراء عربة بيع الفطائر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الفعل والتعليقات عليها، ما بين مؤيد ومعارض للجوء الفنان للعمل خارج الفن.

يذكر أن بسام دكاك شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية منها: "ليس سرابًا"، "بيت جدي"، "رجال العز"، "أهل الراية"، "بطل من هذا الزمان"، "زمن العار"، "باب الحارة"، وغيرها.

وفي السينما شارك في فيلم سعودي وحيد بعنوان "صباح الليل".