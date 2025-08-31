واشنطن بوست: إدارة ترامب تخطط لنقل بعض السكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع

6 أفلام مغربية تتنافس في "أيام وزان السينمائية"

مهرجان "أيام وزان السينمائية"المصدر: إكس
محمد بركة
31 أغسطس 2025، 10:58 ص

تتنافس 6 أفلام في المسابقة الرسمية لمهرجان "أيام وزان السينمائية" الذي تستضيف مدينة "وزان" المغربية فعاليات دورته الثانية والتي تُعقد في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر المقبل. 

ويعد البعد التاريخي قاسما مشتركا بين الأعمال المتنافسة لتتوافق مع الشعار العام لهذه الدورة وهو "السينما والتاريخ" والذي يتضمن عرض أعمال روائية طويلة يتم عرضها في قاعات وفضاءات المدينة التراثية العريقة.

والأفلام المتنافسة هي "قصة وفاء" للمخرج عبد العالي الطاهري، "مورا يشكاد" للمخرج خالد الزيري، "الطابع" للمخرج رشيد الوالي؛ "فاطمة - السلطانة التي لا تُنسى" للمخرج محمد عبد الرحمن التازي، "سيكا" للمخرج ربيع الجوهري، "خمسة وخمسين"، للمخرج عبد الحي العراقي.

ويترأس عبد الكريم واكريم رئاسة لجنة التحكيم التي تضم الفنانة سليمة بن مؤمن وخلود البطيوي وهشام بهلول، فضلا عن المخرجة فاطمة الجبيع والناقد أحمد سلماجي. 

وتتنافس الأفلام المشاركة على 5 جوائز هي" الجائزة الكبرى"، "أحسن إخراج"، "أحسن سيناريو"، "أحسن ممثل"، "أحسن ممثلة".

وتشهد الدورة الجديدة تنظيم "ماستر كلاس" وورشة عمل حول كتابة السيناريو، إلى جانب حفلات لتوقيع كتب وسهرات فنية.

