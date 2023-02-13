وفاة المخرج المصري أحمد رفعت إثر حادث سير في أمريكا
لقي المخرج المصري أحمد رفعت مصرعه اليوم الاثنين، إثر تعرضه لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم تُعرف تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة رفعت، في حين نعاه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
ودونت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قائلة: "بقالي كتير ماعرفش عنه حاجة سمعت إنه هاجر من زمان يوم ما أشوف صورته وأسمع عنه يكون خبر وفاته.. خبر حزين قوي لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
وأعربت الإعلامية إيمان أبو طالب عن حزنها لرحيل المخرج المصري قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ويصبر قلوبنا.. صديقي الغالي المخرج أحمد رفعت في ذمة الله أسألكم الدعاء والفاتحة والدعاء لكل من رحلوا عنا من عباد ربي الطيبين".
وكتبت الإعلامية لينا شاكر: "بفتح الـ facebook لقيت صورتك، قلت غيرت profile picture وكنت حدخل أقولك منور يا نجم بس اتصدمت وقلت أكيد لأ واتضح أنه آه للأسف الناس بتنعيك يا أحمد في وفاتك.. مش مصدقة مشيت بدري وفجأة بس أكيد ما تغلاش على اللي خلقك، وكلنا رايحين".
ونعى المخرج المصري وائل فرج صديقه الراحل: "هتوحشني أوي يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله صديقي العزيز المخرج أحمد رفعت، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر فرح والأولاد".
جدير بالذكر أن أحمد رفعت هو أحد المخرجين المؤسسين لقناة النيل للمنوعات التابعة للتليفزيون المصري، وأخرج عدد كبير من البرامج التليفزيونية على قنوات النيل المتخصصة.