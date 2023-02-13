وفاة المخرج المصري أحمد رفعت إثر حادث سير في أمريكا

لقي المخرج المصري أحمد رفعت مصرعه اليوم الاثنين، إثر تعرضه لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تُعرف تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة رفعت، في حين نعاه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ودونت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قائلة: "بقالي كتير ماعرفش عنه حاجة سمعت إنه هاجر من زمان يوم ما أشوف صورته وأسمع عنه يكون خبر وفاته.. خبر حزين قوي لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".