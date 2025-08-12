بعد ادعاء نسبها لحسني مبارك.. بلاغ ضد البلوغر مروة ومحاميها

تقدم المحامي أحمد محمد حمد ببلاغ رسمي للنائب العام المصري، يتهم فيه البلوغر مروة يسري ومحاميها بالسب والقذف والتشهير بأحد الرموز الوطنية، على خلفية ادعاءات مروجة حول نسبها للرئيس الراحل حسني مبارك.

وأوضح البلاغ أن مروة يسري، المعروفة بلقب "بنت مبارك" على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر بشكل متكرر ادعاءات تزعم من خلالها نسبها إلى الرئيس الراحل دون تقديم أي مستند رسمي يثبت صحة ذلك.

كما اتهم البلاغ محاميها بدعم هذه المزاعم من خلال ظهوره في لقاءات إعلامية ومداخلات عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالباً بإجراء تحليل DNA للرئيس الراحل وأفراد أسرته للتحقق من صحة النسب.

أخبار ذات علاقة دفاع مدعية "بنت مبارك" يطالب بتحليل DNA

وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصريحات تمثل إساءة واضحة لشخصية وطنية من رموز القوات المسلحة المصرية، وتثير بلبلة وتوترًا قد يؤثر على السلم العام، بالإضافة إلى أنها تشهير علني من دون أدلة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية قررت تأجيل نظر القضية المقامة ضد مروة يسري بتهمة السب والقذف والتشهير بشخصيات عامة إلى جلسة 30 أغسطس الجاري، لعدم حضورها من داخل محبسها.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مروة يسري عقب تعدد البلاغات ضدها، منها بلاغ الفنانة وفاء عامر التي اتهمتها بترويج روايات عن تجارة الأعضاء، بالإضافة إلى اتهامات طالت كلا من الفنانة وفاء عامر ولاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا.