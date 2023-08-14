تقرير: أغلب قضايا التحرش في الحرس المدني الإسباني تنتهي دون إجراء

وتابع التقرير أنه تم إغلاق ما مجموعه 63 شكوى، في حين تم الشروع في 24 إجراءً قضائيًّا؛ مما يعني أن 27.5% فقط من شكاوى التحرش المقدمة داخل الحرس الوطني الإسباني يُتخذ فيها إجراء قانوني مقارنةً بأكثر من 72% التي ينتهي بها المطاف بالأرشفة.

وأشار التقرير إلى أن حالات التحرش توزعت بين 71 حالة تحرش لفظي وجسدي ونفسي وعرقي، و 16 حالة تحرش جنسي. كما سجل التقرير أن النساء اللاتي يعملن في الحرس الوطني، البالغ عددهن 78 ألفًا، كن الضحايا الرئيسات وتحديدًا للتحرش الجنسي بنسبة 9.1%.

وبالرغم من أن ظاهر الأرقام يبدو قليلًا، ثمة من ينبه إلى أن كثيرات لا يبلغن عن التحرش خوفًا من الانتقام، إذ هناك ضحايا كثيرات يفضلن الصمت وعدم إثارة الأمر.

وقال أحد عناصر الحرس المدني: "بعض من يتعرضن للتحرش يُغادرن وينسين، وأخريات يخضعن للعلاج دون أن يستطعن فعل شيء في هذه الحياة".

وأكملت الصحيفة أن نقابة العاملين في الحرس المدني طلبت بدورها أن يتم تعديل البروتوكولات الحالية لكافة أشكال التحرش في مكان العمل، بما فيها التحرش الجنسي، كونها لا تقدم ضمانات للضحايا.

كما طالبوا رسميًّا إدارة الحرس المدني في مايو/ أيار الماضي أن يتم إطلاعهم على كل شكاوى التحرش، وأن يتم إبلاغهم بسير الإجراءات التي يتم تنفيذها في كل مرحلة والقرار النهائي المتخذ. وأن تتم الموافقة على تخصيص محامين أو مستشارين قانونيين لمساعدة المشتكين عند تقديم الإفادات، وأكدوا ضرورة أن تراجع المؤسسة أوجه القصور المكتشفة في السنوات السابقة.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية