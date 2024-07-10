وجبة "ريزو" تقلب مناسبةً لكارثة في العراق

أفاد مصدر أمني في شرطة ديالى العراقية، بأن عائلة كاملة و70 من ضيوفها نقلوا إلى المستشفى بعد تسممهم بوجبة "ريزو" خلال حفل أقامته العائلة بمناسبة نجاح أحد أبنائها.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن "حفلاً في ناحية المنصورية شمال شرقي بعقوبة، انقلب إلى كارثة صحية، بعد نقل عائلة كاملة و70 شخصًا من الضيوف إلى مستشفى بعقوبة العام، بعد تسممهم لتناولهم وجبة "ريزو" كان قد هيّأها لهم أحد المطاعم في المدينة".

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وأضاف، أن "مديرية صحة ديالى اتخذت إجراءات قانونية بحق المطعم الذي زود الحفل بالوجبة الغذائية"، مشيرًا إلى أن "حالة التسمم لم تؤدِّ إلى وفاة أي من الأشخاص الذين تم نقلهم للمستشفى".

ودائمًا ما يطالب المختصون بالبيئة وزارة الصحة العراقية بتشديد أجهزتها الرقابية على المطاعم، وإغلاق المطاعم غير المجازة والتي باتت تنتشر بشكل كبير في العراق.