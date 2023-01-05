أمريكا تعيد إلى السلطة الفلسطينية قطعة أثرية نادرة

تسلمت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، من الولايات المتحدة قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى نحو 3000 عام، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها للتعاون بين الجانبين في مجال استعادة الآثار المُهربة.

وقالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة إن القطعة عبارة عن "أداة لمستحضرات التجميل تُستخدم لوضع البخور عليها، تعود للحضارة الأشورية 700-800 قبل الميلاد".