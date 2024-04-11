جريمة مروعة تهز الشارع الأردني في أول أيام العيد

هزت جريمة مروعة، الشارع الأردني في أول أيام عيد الفطر، حيث أقدم مواطن على قتل زوجته خنقا في منطقة الأزرق بالبادية الوسطى.

ونقلت مواقع محلية على لسان مصدر أمني، أن الزوج أقدم على جريمته إثر خلافات عائلية، مشيرا إلى أن الجاني سلم نفسه للأجهزة الأمنية، كما تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

من جهتها، نقلت قناة "العربية" على لسان مصدر قضائي، إنه من المتوقع أن يوجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تهمة القتل العمد للزوج والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً حتى الموت.

وتأتي جريمة أول أيام العيد، عقب جريمة مشابهة هزت هي الأخرى الشارع الأردني، حدثت في أواخر شهر رمضان، حيث أقدم رجل على قتل زوجته وهي تعد له طعام الإفطار، حيث ضربها بوعاء الطبخ على رأسها بداعي تأخرها في إعداد الطعام.

وأقدم الزوج الغاضب على ضرب زوجته بتلك الأداة عندما سمع صوت أذان المغرب، بداعي غضبه لعدم تحضير وجبته في الوقت المناسب.