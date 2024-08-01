توفي لاعب ملاكمة مصري غرقا داخل حمام سباحة بأحد الأندية الرياضية بمحافظة الجيزة.

وشهد الواقعة الأليمة "نادي الترسانة" بحي العجوزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الشرطة والنيابة العامة إلى موقع البلاغ وبمناظرة الجثمان تبين أن الضحية ويدعى حمزة تامر، توفي نتيجة الاختناق بعد توقف عضلة القلب نتيجة الغرق.

وأفاد العاملون بالنادي، أمام جهات التحقيقات، بأن فريق الملاكمة التابع للنادي كان متواجدًا في حمام السباحة لعمل استشفاء، والضحية كان برفقتهم، لكنه ابتعد عنهم، وغرق كونه لا يجيد السباحة.

وأكد العاملون أن الواقعة جرت بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم تكن تتواجد فرق الإنقاذ حول الحمام.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر غلق حمام السباحة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير أشرف صبحي، وجه بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب.