تدهور الحالة الصحية للطفي لبيب ونقله للمستشفى

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري لطفي لبيب مرة أخرى، حيث تم نقله لغرفة الرعاية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان المصري أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ صباح اليوم، ويخضع حاليا لعدد كبير من الفحوصات الطبية لتشخيص وضعه بشكل دقيق، ومن المفترض أن تستمر الرعاية الطبية لحين استقرار حالته وانتظام وظائف جسمه الحيوية.

من جانبها، حرصت نقابة المهن التمثيلية على تقديم الدعم للطفي لبيب عبر منشور في فيسبوك جاء فيه "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة الماضية".

أخبار ذات علاقة الظهور الأول للفنان لطفي لبيب بعد خروجه من العناية المركزة (صور)

يشار إلى أن الحالة الصحية للفنان المصري لطفي لبيب تحسنت خلال الأيام الماضية، وطمأن الجمهور عندما استقبل الأب بطرس دانيال في منزله وظهر في حالة صحية جيدة.

وكان الفنان قد كشف سابقًا عن اكتشاف ورم في حنجرته، وأوضح أنه كان من المفترض أن يخضع لجراحة دقيقة، ونصحه الأطباء بالحد من الكلام إلا للضرورة القصوى.

وقدم لطفي لبيب مسيرة فنية استمرت نحو 50 عامًا، تألق خلالها في الأدوار الثانوية في العديد من الأفلام الشهيرة، منها "عسل أسود" مع أحمد حلمي، و"السفارة في العمارة" مع عادل إمام، و"أنا يا خالتي" مع محمد هنيدي، و"إتش دبور" مع أحمد مكي، و"طباخ الريس" مع طلعت زكريا.