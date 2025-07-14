تأجيل حفل جورج وسوف في الساحل الشمالي بسبب احتراق المسرح

أكد مقربون من الفنان اللبناني جورج وسوف أن حفله المرتقب إقامته بالساحل الشمالي بمصر 17 يوليو الحالي قد تقرر تأجيله، نتيجة حريق مروع نشب بالمسرح الذي كان سيقام عليه الحفل.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن الموعد البديل للحفل سوف يكون 31 من الشهر الجاري، حتى يتسنى إصلاح الخراب الذي ألم بالموقع.

ووفق شهود عيان، نشب الحريق أمس الأحد، في المسرح الواقع بإحدى قرى الساحل الشمالي في ساعة مبكرة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خللا بأنظمة الصوت أدى إلى اشتعال النار بإحدى السماعات، قبل أن تأتي على المسرح بالكامل الذي تحول إلى رماد.