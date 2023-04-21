تغريم فنان بتهمة سب وقذف هاني شاكر
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بتغريم الفنان عباس أبو الحسن بمبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتقدم الفنان هاني شاكر ببلاغ عن طريق محاميه وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هاني شاكر، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضاً قيامه علانية بسب المجني عليه بعبارات تضمنت ألفاظاً خادشة للشرف والاعتبار.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه قد استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم لتلك الواقعة الذي قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقاً لنصوص القانون.
وكان الفنان هاني شاكر أكد أن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته؛ لأنه قرر التبرع بالتعويض للجمعيات الخيرية، وإنما الهدف إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسول له نفسه استغلال صفحاته على السوشيال بما يخالف الأخلاق والآداب.