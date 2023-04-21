تغريم فنان بتهمة سب وقذف هاني شاكر

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه قد استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم لتلك الواقعة الذي قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقاً لنصوص القانون.

وكان الفنان هاني شاكر أكد أن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته؛ لأنه قرر التبرع بالتعويض للجمعيات الخيرية، وإنما الهدف إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسول له نفسه استغلال صفحاته على السوشيال بما يخالف الأخلاق والآداب.