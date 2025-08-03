الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع

قرر الملك تشارلز عرض المروحية الفاخرة التي كانت تستخدمها والدته، الملكة إليزابيث الثانية، للبيع، في صفقة يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.

والمروحية، وهي من طراز سيكورسكي تعود لعام 2009، تتميز بلونها الأحمر وتضم ثمانية مقاعد، وكانت جزءا من أسطول العائلة المالكة منذ شرائها.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتزم الملك استبدالها بطائرتين جديدتين أكثر مراعاة للبيئة، تبلغ تكلفة كل واحدة منهما حوالي 8.5 مليون جنيه إسترليني.

يُشار إلى أن العائلة المالكة بدأت العام الماضي باستخدام طائرات AgustaWestland AW139 الحديثة، التي تعمل بنسبة 50% من وقود الطيران المستدام، بعد أن خدمت المروحية السابقة الملكة طوال 15 عاما.

وتم الكشف مؤخراً عن التصميم الداخلي الفاخر للمروحية المعروضة، التي تضم مقاعد جلدية رمادية فسيحة، وسجادة زرقاء أنيقة، ورفوفا للمجلات، بالإضافة إلى ساعة خشبية ونوافذ ملونة تضفي لمسة راقية.

وأكدت شركة AeroAsset المتخصصة في سمسرة الطائرات أن المروحية كانت مملوكة لمالك واحد فقط، وصُممت خصيصاً لرؤساء الدول، حيث سجلت حوالي 5222 ساعة طيران، وتتميز بتنجيد داخلي فاخر من الجلد المدبوغ.

واستخدمت الملكة هذه المروحية في عدة رحلات، من بينها رحلة من ساندرينجهام إلى وندسور قبل وفاتها بعدة أشهر.

وإلى جانب المروحية، سيتم عرض سيارة رانج روفر الشخصية التي ‏استخدمتها الملكة بين عامي 2006 و2008 في مزاد عام.‏

السيارة من طراز ‏L322‎‏ لعام 2006، وتتميز بزخارف فريدة على ‏شكل كلب لابرادور يحمل طائر طيهوج، بالإضافة إلى ميزات ‏خاصة، تشمل عتبات جانبية، وواقيات طين، وحاجزاً مخصصاً ‏لكلاب الملكة، بالإضافة إلى أسلاك إضافية للتدابير الأمنية.

ورغم ‏قطعها مسافة 120,000 ميل، وُصفت حالتها بأنها "مثالية تماماً".‏