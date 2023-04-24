اشتعال النيران في طائرة لفلاي دبي (فيديو)
تعرضت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" بعد إقلاعها من نيبال، اليوم الإثنين، لحريق إثر تعرضها للاصطدام بطائر أثناء الإقلاع.
وقالت فلاي دبي، عبر بيان، "إن الطائرة تعرضت للاصطدام بطائر أثناء الإقلاع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أمن وسلامة الطائرة، قبل أن تتابع رحلتها بشكل طبيعي إلى دبي".
وأوضح متحدث باسم "فلاي دبي"، أن الرحلة رقم 576 FZ المتوجهة من العاصمة النيبالية كاتمندو إلى مطار دبي الدولي تعرضت للاصطدام بطائر أثناء الاقلاع، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أمن وسلامة الطائرة، التي تتابع الآن رحلتها بشكل طبيعي إلى دبي، حيث من المنتظر وصولها في تمام الساعة 12:14 بعد منتصف الليل، حسب المتحدث.