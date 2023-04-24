اشتعال النيران في طائرة لفلاي دبي (فيديو)

تعرضت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" بعد إقلاعها من نيبال، اليوم الإثنين، لحريق إثر تعرضها للاصطدام بطائر أثناء الإقلاع.

وقالت فلاي دبي، عبر بيان، "إن الطائرة تعرضت للاصطدام بطائر أثناء الإقلاع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أمن وسلامة الطائرة، قبل أن تتابع رحلتها بشكل طبيعي إلى دبي".