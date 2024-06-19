عراقي ينهي حياة شقيقه وعائلته

أحمد عبد

استيقظت العاصمة العراقية بغداد على وقع جريمة مروعة بعد إقدام شخص على قتل شقيقه وزوجته وابنهما في مدينة "الصدر" شرقي بغداد؛ بسبب خلاف على إرث والدهما.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بالواقعة، وبعد تحريات تبين أن الجاني قتل شقيقه وعائلته، بعدة طلقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف، إثر خلافات عائلية بينهما، ولاذ بالفرار، إلا أنه تم القبض عليه بعد كمين محكم.

وقال أحد أقارب الضحية، لـ"إرم نيوز"، أن "خلافا دار بين أشقاء منذ أشهر بسبب رفض أحد الأشقاء بيع منزل العائلة الذي يقطنه لوحده دون إخوته، بعد أن توفيت والدتهم، حيث أصرّ أشقاؤه على بيعه على اعتباره إرثًا يجب أن يقسّم على الجميع".

وأضاف أنّ "الأقارب حاولوا مرارا الصلح بين الإخوة دون جدوى، حتى تفاجأنا بإقدام أحد الأشقاء على قتل شقيقه بعد اقتحام داره بواسطة بندقية نوع كلاشنكوف، ولم يكتفِ بقتل شقيقه بل قتل زوجته وابنه كذلك، وكأنه أراد إبادة العائلة كلها".

وأشار قريب الضحية إلى أنّ الجاني "حاول الهرب بعد أن شاهده كل الجيران وبعض الأقارب الذين هرعوا للمكان مع سماع دوي إطلاقات نارية، إلا أنّ الأجهزة الأمنية لاحقته وألقت القبض عليه".