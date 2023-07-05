كل ما تريد معرفته عنها.. رحلة عبر التاريخ في متاحف فيينا

تعتبر أوروبا الوجهة السياحية المفضلة لدى الكثيرين لما تكتنزه مدنها من تاريخ وسحر، يعتبره كثيرون غير قابل للمقاومة.

فمن قنوات أمستردام الهولندية ومتاحفها، إلى الأطباق اللذيذة في فلورنسا الإيطالية وغيرها من المدن الأوروبية، هناك ما يناسب مختلف الأذواق.

إلا أن هناك وجهة غالبا ما يتمّ تجاهلها وهي فيينا، التي لا تحظى بالتقدير المطلوب.

وتعتبر العاصمة النمساوية موطنا للقصور الملكية والمتاحف الفنية الأعلى تقييما، ومناطق الجذب المناسبة للعائلة، وثقافة المقاهي التي نجدها عند كل منعطف، وغير ذلك الكثير.

ويقع العديد من مناطق الجذب على مسافة قريبة من بعضها البعض، ويتجمّع جزء كبير منها في حي المتاحف.

لذا بإمكان السائح استكشاف وسط المدينة التاريخي سيرًا على الأقدام، كما من السهل الوصول الى الأماكن البعيدة عبر شبكة مترو وترام واسعة النطاق.