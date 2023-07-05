كل ما تريد معرفته عنها.. رحلة عبر التاريخ في متاحف فيينا
تعتبر أوروبا الوجهة السياحية المفضلة لدى الكثيرين لما تكتنزه مدنها من تاريخ وسحر، يعتبره كثيرون غير قابل للمقاومة.
فمن قنوات أمستردام الهولندية ومتاحفها، إلى الأطباق اللذيذة في فلورنسا الإيطالية وغيرها من المدن الأوروبية، هناك ما يناسب مختلف الأذواق.
إلا أن هناك وجهة غالبا ما يتمّ تجاهلها وهي فيينا، التي لا تحظى بالتقدير المطلوب.
وتعتبر العاصمة النمساوية موطنا للقصور الملكية والمتاحف الفنية الأعلى تقييما، ومناطق الجذب المناسبة للعائلة، وثقافة المقاهي التي نجدها عند كل منعطف، وغير ذلك الكثير.
ويقع العديد من مناطق الجذب على مسافة قريبة من بعضها البعض، ويتجمّع جزء كبير منها في حي المتاحف.
لذا بإمكان السائح استكشاف وسط المدينة التاريخي سيرًا على الأقدام، كما من السهل الوصول الى الأماكن البعيدة عبر شبكة مترو وترام واسعة النطاق.
قصر هوفبورغ
قصر هوفبورغ هو واحد من أكبر مجمّعات القصور في العالم، وهو اليوم موطن للعديد من المتاحف، كما أنه المقر الرسمي لرئيس النمسا.
في القرن الثالث عشر، كان القصر الإمبراطوري لسلالة هابسبورغ ومقر الإقامة الشتوي للعائلة المالكة، وبإمكان السائح زيارة الشقق الإمبراطورية لمعرفة أين وكيف عاشت أول عائلة حكمت النمسا، وهي سلالة هابسبورغ لأكثر من 6 قرون.
ويمكن أيضا، الدخول إلى غرفة التمارين الخاصة بالإمبراطورة إليزابيث التي تحظى بمتحف خاص يحتوي على أكثر من 300 قطعة شخصية.
وقصر هوفبورغ هو أيضًا موطن للخزانة الإمبراطورية حيث بالإمكان رؤية التيجان والكنوز الملكية الأخرى.
بيلفيدير
ويقع مجمّع متحف بيلفيدير في حديقة مترامية الأطراف، ويتكوّن من قصرين تاريخيين علوي وسفلي، إضافة إلى "بيلفيدير 21" المخصص للفن المعاصر، وحدائق وافرة على الطراز الباروكي.
بَنى المجمع الأمير "Eugene of Savoy" في أوائل القرن الثامن عشر بعد تمكنه من هزيمة العثمانيين، وكان المقر الصيفي له.
وهو يضم اليوم بعضًا من أعظم الفنون في العالم.
قصر شونبرون
ويقع قصر شونبرون خارج وسط المدينة التاريخي، وربما يكون من أكثر مناطق الجذب شعبيةً في المدينة.
وأصبح المجمع المترامي الأطراف المنزل الصيفي لعائلة هابسبورغ تحت حكم ماريا تيريزا في القرن الثامن عشر، وهو اليوم مُدرج مع حدائقه الغنّاء وحديقة الحيوانات فيه على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي.
متحف تاريخ الفن
يبدو المتحف وكأنه قصر، والمجموعة التي يضمّها هي حقاً ملكية بطبيعتها.
وافتتح المتحف في عام 1891، بتكليف من الإمبراطور فرانز جوزيف الأول كمكان لعرض المجموعات الإمبراطورية لعائلة هابسبورغ.
وبمجرد الدخول الى قاعة المدخل الفخمة، توجد مجموعة مذهلة من المنحوتات والأعمدة الرخامية والذهبية، إضافة إلى اللوحات التي رسمها الأخوان إرنست وجوستاف كليمت وفرانز فون ماتش، والتي تزين جميع المساحات الفارغة بين الأقواس والأعمدة.
وأيضا هناك مجموعات فنية غاية في الجمال داخل المتحف.
متحف التاريخ الطبيعي
لهذا المتحف تاريخ مثير للإعجاب مثل كل ما هو معروض بداخله.
وكان فرانسيس الأول ستيفن، الدوق السابق للوران محبًا لعالم الطبيعة، وهو الذي أسس حديقة حيوانات شونبرون في عام 1752، وتبع ذلك في العام التالي حديقة شونبرون النباتية.
كان شغفه بالطبيعة قويا لدرجة أنه قام بتمويل البعثات العلمية في الخارج، وفي عام 1750 اشترى ما كان آنذاك أكبر مجموعة في العالم من التاريخ الطبيعي.
ومن بين 30 ألف قطعة حصل عليها، نجد الأحفوريات والمعادن والشعاب المرجانية وغيرها الكثير.
شقق بيتهوفن وشتراوس
وعندما نفكر في مؤلفين موسيقيين مشهورين، فمنهم أمثال هؤلاء لودفيج فان بيتهوفن ويوهان شتراوس وفرانز شوبرت وجوزيف هايدن، الذين اعتبروا المدينة بلدهم الأم وقد تم تحويل 6 من شققهم السابقة إلى متاحف.
ويمكن شراء تذكرة مشتركة لتوفير ما يقرب من 40% عند الدخول وزيارة منزل هايدن حيث قضى آخر 12 عامًا من حياته، وكذلك شقة أخرى تابعة له عاش وعمل فيها لمدة 7 سنوات.
هناك كذلك الشقة التي ولد فيها الملحن شتراوس والشقة التي أمضى فيها الأسابيع القليلة الأخيرة من حياته قبل وفاته عن عمر يناهز 31 عامًا.
إضافة الى ذلك، هناك منزل الموسيقي الشهير بيتهوفن حيث عمل على العديد من سمفونياته العظيمة على مدار 8 سنوات، إضافة الى متحف بيتهوفن الذي يعرض لحياة المايسترو الشهير وأعماله.
ولا بد من الإشارة أخيرا الى ضرورة زيارة شقة الموسيقار موزارت , لكن ذلك يتطلب شراء تذكرة منفصلة.