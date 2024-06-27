بسبب الطقس الحار.. إسبانيا تحث السياح على زيارة المتاحف

لمساعدتهم على تحمّل الحرّ بشكل أفضل، حضّت سلطات مدينة مدريد السياح على زيارة متاحفها هذا الصيف، خلال الساعات التي تشهد أعلى درجات حرارة في اليوم، وذلك من خلال توفير عروض مجانية ضمن أجواء مكيّفة.

وتستند خطوة بلدية العاصمة الإسبانية إلى ملاحظة تتمثل في أن مدريد باتت خلال السنوات الأخيرة، وجهة سياحية بارزة حتى في منتصف الصيف عندما تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية أو تتخطاها.

ويزور السياح وأبرزهم أميركيون وألمان وفرنسيون ومكسيكيون مدريد بشكل متزايد، ويُسجَّل سنوياً رقم قياسي جديد في معدل السياح، وفي يوليو أغسطس 2023، استقبلت مدريد أكثر من 1,6 مليون سائح.

وفيما تُعتبر ساعات الصباح مقبولة لناحية درجات الحرارة، تقول المسؤولة عن الثقافة والسياحة في البلدية مارتا ريفيرا دي لا كروز إن "الحر يشكل مشكلة متكررة تدفع السلطات إلى تكييف المراكز المُدنية"، مضيفةً حتى في متنزه ريتيرو بارك، يكون الجوّ عند الساعة الثالثة بعد الظهر حارّاً، بينما تُعدّ أفضل الأماكن للزيارة هي تلك المكيّفة، كالمتاحف ودور السينما والمكتبات".