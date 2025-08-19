بعد شهر من اختفائهما.. العثور على جثتي أم ورضيعتها داخل سيارة غارقة

عُثر على جثتي أم ورضيعتها، بعد أكثر من شهر على اختفائهما في ولاية كاليفورنيا، داخل سيارة مغمورة في قناة مائية.

ووفقًا لقناة KFSN التابعة لشبكة ABC، تم التعرف على الضحيتين وهما ويسبر أوين (36 عامًا) وابنتها ساندرا مكارثي البالغة من العمر 8 أشهر، داخل سيارة شيفروليه تريل بليزر طراز 2006 تحت طريق سريع.

وجاء الاكتشاف بعد جهود بحث قادتها مجموعة "مغامرات ذات هدف" وغواص يُدعى خوان هيريديا، حسب ما أفادت CBS News في ساكرامنتو.

وأشارت عائلة أوين إلى أن الشرطة كانت قد تتبعت آخر إشارة لهاتف الأم، والتي صدرت من المنطقة ذاتها التي عُثر فيها على السيارة.

وأكد مكتب شرطة مقاطعة سان جواكين وجود شخص بالغ وطفل داخل المركبة، فيما باشرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التحقيق في ملابسات غرق السيارة.

وكانت الأم وابنتها قد اختفتا منذ 15 يوليو بعد مغادرتهما موعدًا طبيًا في الخامسة مساءً، في طريقهما إلى مدينة إلك غروف بمقاطعة ساكرامنتو لزيارة العائلة.

ورُصدت سيارة شيفروليه تريل بليزر طراز 2006 التي كانت تقودها ويسبر أوين، والتي كانت تحمل ضررًا في المصباح الأمامي من جهة السائق، عبر كاميرات المرور في مدينة أتواتر حوالي الساعة الثامنة مساءً، بحسب مكتب عمدة مقاطعة فريسنو.

وذكرت صحيفة "KMPH" أن شريك أوين، روبرت مكارثي، كان في انتظارها مع طفليها الآخرين في المنزل عندما اختفت.

وعقب العثور على الجثتين، عبّر ريتشارد، شقيق أوين، عن حزنه قائلاً: "هذا يمنحنا بعض السكينة ويساعدنا على إيجاد طريقة للمضي قدمًا وتقبل الفقد.



