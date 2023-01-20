"زارا" تسحب تصميما لحديثي الولادة قد يتسبب باختناقهم

وجه مكتب معايير وسلامة المنتجات في بريطانيا تحذيرا للآباء والأمهات، بخصوص تصميم من العلامة الإسبانية "زارا" المخصص لحديثي الولادة، مشيرا إلى أنه قد يشكل خطرا على حياة أطفالهم.

ويتمتع التصميم بـ"أزرار كبس"، قال المكتب إنها "سهلة الفصل"و"غير مثبتة"، إذ يمكن للطفل فصلها ووضعها في فمه، ما سيؤدي حتما لاختناقه.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، طالب المكتب الآباء والأمهات بعدم إلباس تلك القطعة بالتحديد لأطفالهم، والمسارعة بإعادتها إلى أحد فروع متاجر "زارا".