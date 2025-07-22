"50 سنت" يهاجم كانييه ويست وزوجته بسخرية لاذعة

وجّه مغني الراب 50 سنت، المعروف باسم كورتيس جيمس جاكسون الثالث، انتقادات حادة لسابقه كانييه ويست وزوجته الحالية بيانكا سينسوري، في سلسلة منشورات على موقع "إنستغرام"، أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين.

بعد أسابيع من وصفه بيانكا بـ"الزوجة القذرة" في منشور سابق، نشر "50 سنت" صورةً تجمع كانييه وزوجته أثناء سيرهما في شوارع نيويورك، وعلق عليها بسخرية من اختيار كانييه لملابس زوجته التي غالباً ما تكون ضيقة أو جريئة، قائلاً: "الرصيف مخصص للعاهرات، والآن اخرج من هذا الشارع واحصل على موعد غرامي".

وأثار المنشور ردود فعل متباينة؛ حيث عبّر بعض المتابعين عن استيائهم من كلمات "50 سنت" وطلبوا منه احترام خصوصية العلاقة الزوجية، بينما رأى آخرون أن انتقاداته تأتي بسبب تصرفات كانييه ويست المثيرة للجدل واختياراته غير المناسبة للإطلالات والملابس.

ويأتي هذا الهجوم ضمن خلاف طويل بين "50 سنت" وكانييه ويست، حيث سبق أن وصف بيانكا في منشور سابق بـ"الزوجة الصغيرة القذرة" على "إنستغرام"، وذلك بعد ظهور الزوجين في محكمة نيويورك خلال دعمهما للمنتج ديدي في قضيته المتعلقة باتهامات بالاتجار بالجنس.

وفي إحدى مشاركاته الساخرة، نشر "50 سنت" صورة مُعدلة بالذكاء الاصطناعي له مرتدياً بدلة بيضاء، بجانب صور لكانييه يرتدي ملابس مشابهة أثناء وصوله المحكمة، مع تعليق ساخر عن إطلالة بيانكا شبه العارية في حفل جوائز غرامي.

والجدير بالذكر، أثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا كلمات (50 سنت) بـ"المسيئة" و"غير اللائقة"، معتبرين أنها تعكس قسوة غير مبررة تجاه علاقة خاصة.