دفء فني بين سوريا ولبنان.. تصالح بعد سنوات من الجفاء

على خلفية تحسّن العلاقات الفنية بين سوريا ولبنان، عاد التقارب بين نجوم البلدين بعد سنوات من التوتر والتصريحات المتبادلة حول أحقية كل طرف في نجاح الدراما المشتركة، حيث خفتت الخلافات، لتفسح المجال أمام تعاون جديد يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الماضي وبناء شراكة فنية متجددة.

تفاعل رمزي من الشاشة إلى الواقع

أكدت مصادر إعلامية لبنانية مطلعة أن هذا التحوّل تجلّى بوضوح في سلسلة من التصريحات الإيجابية الداعمة المتبادلة بين فناني البلدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، أذابت جليد سنوات طويلة، ما يعكس وجود نية صادقة مصحوبة بتوجه جديد، لبداية الانتقال نحو تفاهم مشترك.

وفي خطوة لافتة، تصدّرت حديثًا صورة للممثلة السورية نور علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترفع العلم اللبناني خلال مشاركتها في إحدى المناسبات، مرفقةً ظهورها بعبارة "الله يحمي لبنان وأهله"، في تعبير وجداني يعكس دفء العلاقات المتجددة بين الشعبين والفنانين.

شراكة رسمية

ولم ينحصر التفاهم بين الجانبين عند هذا الحد، بل شهِد التقاءً رسميًا على مستوى المؤسسات، حيث أعلن جهاد عبده، المدير العام لمؤسسة السينما السورية، عن خطوات عملية لتأسيس شراكة فنية مع لبنان، تهدف إلى حماية حقوق الفنانين وتعزيز دورهم في بناء المجتمع ونشر ثقافة السلام.

وأضاف أن لقاءه مع اتحاد نقابات الفنانين في بيروت يمثل "الخطوة الأولى نحو بناء جسر تعاون ثقافي وفني"، لافتًا أنه يتم العمل على إعداد بروتوكول لمذكرة تفاهم، تضمن حقوق الفنانين في البلدين وتدعم دور الفن باعتباره ركيزة من ركائز المجتمع وأداة مهمة في بناء السلام والازدهار.

وأعرب عبده عن شكره للنقباء اللبنانيين الذين استقبلوه بحرارة، بينهم جورج شلهوب نقيب الفنانين المحترفين، وفريد بو سعيد نقيب محترفي الموسيقى والغناء، وأحمد صبحي سيف الدين ممثل نقابة السينمائيين، ونعمة بدوي رئيس نقابة المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، وفق ما أورده في منشور له قبل أيام قليلة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

حضور سوري لافت في حفلات صيف لبنان 2025

على صعيد الحفلات الغنائية وعودة الحياة الفنية إلى لبنان بعد سنوات من الحرب، عاد الفنانون السوريون بطلّة مشرقة إلى صيف لبنان 2025 في مشهد فني نابض بالحياة، حيث يرتقب وينتظر محبو سلطان الطرب جورج وسوف لقاءه بحفل في 15 أغسطس/ آب في كازينو لبنان، بمشاركة الفنان آدم.

وتعود الفنانة أصالة نصري إلى إحياء الحفلات في لبنان بعد غياب سنوات طويلة، في حفل مُرتقب يوم 16 أغسطس/ آب، فيما أشعل النجم السوري الشاب الشامي حماس الجمهور اللبناني، في حفلين سابقين بلبنان، أحدهما كان في مهرجان إهدنيات.

تعاون مُشترك في الدراما

أما في الدراما، فمن المتوقع أن يكون المسلسل الدرامي الجديد للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن لموسم دراما رمضان 2026 المقبل، من تأليف الكاتبين السوريين فادي حسين وشادي كيوان في أول تجربة لهما في كتابة الدراما اللبنانية الخالصة وليس المشتركة.

كما تخوض شركة "فالكون فيلمز" اللبنانية، المملوكة للمنتج رائد سنان، أولى تجاربها في مجال الإنتاج الدرامي في سوريا، بمسلسل "نُبلاء دمشق"، ما يمنح العمل بُعدًا إنتاجيًا مختلفًا، ويطرح تساؤلات حول طبيعة التعاون بين الخبرات السورية والطاقة الإنتاجية اللبنانية في هذا المشروع المرتقب.

ويتعاون المُنتج اللبناني صادق الصباح مع كوادر تمثيلية سورية بارزة في مسلسل درامي جديد لموسم دراما رمضان 2026 المقبل، بعنوان "بـ 5 أرواح"، من بطولة قُصي خولي، وكاريس بشار وآخرين.