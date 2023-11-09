الأردن يعتزم علاج 41 مريض سرطان من غزة

يتوقع أن يصل الأردن خلال الأسابيع المقبلة 41 مريضا من غزة للعلاج في "مركز الحسين للسرطان" تم قبولهم للعلاج، بحسب مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور.

وأكد منصور في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المركز بانتظار وصول أول 7 أطفال حالتهم حرجة خلال الأيام المقبلة، لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها.

وأشار عاصم خلال وقفة تضامنية مع مرضى السرطان في قطاع غزة إلى وجود توجيهات بتقديم العون والمساعدة لأهالي قطاع غزة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة في المركز لتقديم مختلف الخدمات لمستحقيها.