ملاذات خفية في قلب إيطاليا.. رفاهية بعيدا عن الزحام

في ظل البحث المتزايد عن وجهات سياحية تجمع بين الأصالة والفخامة بعيدا عن السياحة التقليدية المزدحمة، تقدم 5 قرى إيطالية للزوار تجارب مميزة تجمع بين الطبيعة الخلابة، والتراث العريق، والخدمات الفاخرة. فمن الساحل الصقلي إلى بحيرة غاردا، تأخذ هذه القرى زائريها في رحلات استثنائية تجمع بين الهدوء والترف، لتصبح ملاذًا مثالياً لعشاق الرفاهية الهادئة.

1. مارزاميمي: سر صقلي على البحر

في ركن صقلي المشمس على البحر الأيوني، تقدم مارزاميمي قرية صيد ذات سحر عتيق يشبه اليونان أو مالطا أكثر من إيطاليا. استمتع برحلة خاصة على يخت فاخر واستمتع بالمأكولات البحرية، يليها عشاء رومانسي على الشاطئ.

2. ستيلو: حيث يلتقي بيزنطة بالأفق الأزرق

تقع ستيلو على منحدرات جبل كونسولين، وهي قرية هادئة تعكس عبق التاريخ البيزنطي. اذهب بجولات خاصة بصحبة مؤرخين واحرض على زيارة كنيسة لا كاتوليكا، ولا تنس تجربة رحلات بالقارب لاستكشاف السواحل الخلابة، مع غوص في المياه الصافية ورحلات طيران هليكوبتر فوق المناظر الطبيعية الخلابة.

3. مانارولا: رومانسية الريفييرا على حافة العالم

تقع مانارولا على ساحل ليغوريا، وتتميز بمنازلها الملونة التي تلتف حول المنحدرات. احرص على الاستمتاع بنزهات خاصة في الطبيعة واذهب في رحلة بحرية خاصة مع تذوق مأكولات بحرية فاخرة.

4. ليموني سول غاردا: حيث تتفتح الحمضيات وتلتقي الأناقة السينمائية

تقع هذه القرية الجميلة على شاطئ بحيرة غاردا، وتقدم تجربة سبا فاخرة مستوحاة من زيت الليمون. ويمكن للزوار الاستمتاع برحلة سريعة بالقارب الخاص على البحيرة مع نزهة فاخرة وأمسيات هادئة تجمع بين الفخامة والسكينة.

5. أمالفي: فخامة على المنحدرات وهمسات الكاتدرائية

تتميز أمالفي بمناظر خلابة تجمع بين مزارع الليمون والقلاع البحرية. ابدأ رحلتك بحفل موسيقي في كاتدرائية المدينة، واذهب لاحقا في جولة على متن يخت، ولا تنسَ تجربة دروس الطبخ الإيطالي الأصيلة.