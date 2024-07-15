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إنجلترا.. كشف هوية رجلين عثر على جثتيهما في حقيبة سفر (صورة)

إنجلترا.. كشف هوية رجلين عثر على جثتيهما في حقيبة سفر (صورة)
تعبيرية المصدر: Getty Images
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 12:22 م

أعلنت شرطة لندن، الإثنين، أنها حدّدت هوية رجلين عُثر على بقايا منهما الأسبوع الماضي في حقيبتين على جسر في بريستول جنوب غربي إنجلترا، ووجّهت لمشتبه به كولومبي، أُوقف نهاية الأسبوع الفائت، تهمة ارتكاب جريمة قتل مزدوجة.

وقالت شرطة لندن في بيان، إن الضحيتين هما بول لونغوورث (71 عاما)، وألبرت ألفونسو (62 عاما)، والأخير فرنسي الأصل، لكنه حاصل على الجنسية البريطانية.

 

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وبحسب السلطات، لم يكن للضحيتين أي فرد من العائلة القريبة في بريطانيا. لكن جرى التعرف على أقارب آخرين لهما والاتصال بهم.

وتبيّن أن الرجلين استضافا لديهما يوستين أندريس موسكيرا، الرجل الكولومبي البالغ 24 عاماً الذي أُوقف السبت، واتُّهم اليوم الإثنين بارتكاب جريمة القتل المزدوجة.

ومساء الأربعاء الماضي، عثرت الشرطة على حقيبتين تحتويان على بقايا بشرية على جسر كليفتون الشهير في مدينة بريستول.

وجرى إيفاد شرطيين إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ عن "رجل يحمل حقيبة يتصرف بشكل مريب على جسر كليفتون المعلّق". لكن هذا الرجل، وهو المشتبه به الموقوف حالياً، كان قد غادر المكان قبل وصولهم.

كما عثرت شرطة لندن على بقايا بشرية أخرى في منزل الضحيتين غرب لندن.

الجرائمإنجلترا

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