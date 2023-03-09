فاز بملياري دولار فاشترى قصرًا في "هوليوود هيلز" بـ 25 مليونًا
لم يكد أمريكي يتلقى نحو نصف المبلغ الذي فاز به في سحب "باوربول" في الولايات المتحدة والبالغ ملياري دولار، حتى بادر إلى شراء قصر فخم في ضاحية راقية بولاية كاليفورنيا بقيمة نحو 25.5 مليون دولار.
واكد أدوين كاسترو شراء القصر في ضاحية "هوليوود هيلز" الشهيرة، بعد أن حصل على 997.6 مليون دولار من المبلغ الشهر الماضي، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
ولفتت الصحيفة، الأربعاء، إلى أن كاسترو كان لديه أيضًا خيار قبول دفع الجائزة بالكامل على أساس سنوي في 30 دفعة متدرجة على مدار 29 عامًا.
ويتكون العقار المترامي الأطراف من خمس غرف نوم وسبعة حمامات، ويحتل أكثر من 13500 قدم مربعة إلى جانب الأراضي المحيطة به.
وقالت الصحيفة: "تلقى كاسترو خصمًا على المنزل بعد موافقته على دفع المبلغ فورًا.. وتم إدراج المنزل في البداية مقابل 29.95 مليون دولار".
وأشارت إلى أن القصر يقبع خلف البوابات الخاصة لحصن "شاتو مارمونت" الشهير ويأتي مع جميع وسائل الراحة الفاخرة التي تشمل غرفة ألعاب، وقبوًا واسعًا، ومسرح أفلام، وبارًا، واستوديو للياقة البدنية مع مغطس ساخن وبارد، فيما تشمل الميزات الخارجية مسبحًا كبيرًا، وناديًا صحيًّا، ومنطقة شواء مدمجة.
ويمكن رؤية المناظر البانورامية لوسط مدينة لوس أنجلوس من خلال جدار من أبواب فليتوود الزجاجية وفقًا للصحيفة، التي أوضحت أنه تم بناؤه العام الماضي.
وذكرت أن الغرفة الرئيسة تحتوي على مدفأة ومساحة لتناول الطعام ومطبخ مفتوح مع طاولات من الجرانيت الأسود.
وبإعلانه الفائز في أكبر يانصيب في الولايات المتحدة، لم يقدم المسؤولون تفاصيل عن سيرة كاسترو الذاتية بما في ذلك عمره ومهنته، لكنه حرص على إصدار بيان مكتوب قال فيه: "بقدر ما أشعر بالصدمة والسعادة لفوزي بسحب باوربول، فإن الفائز الحقيقي هو نظام المدارس العامة في كاليفورنيا".
وأضاف: "مهمة اليانصيب في كاليفورنيا، وهي توفير تمويل تكميلي للتعليم العام في الولاية بما فيها المدارس العامة والكليات، تجعل هذا فوزًا كبيرًا لكاليفورنيا".