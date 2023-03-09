فاز بملياري دولار فاشترى قصرًا في "هوليوود هيلز" بـ 25 مليونًا

لم يكد أمريكي يتلقى نحو نصف المبلغ الذي فاز به في سحب "باوربول" في الولايات المتحدة والبالغ ملياري دولار، حتى بادر إلى شراء قصر فخم في ضاحية راقية بولاية كاليفورنيا بقيمة نحو 25.5 مليون دولار.

واكد أدوين كاسترو شراء القصر في ضاحية "هوليوود هيلز" الشهيرة، بعد أن حصل على 997.6 مليون دولار من المبلغ الشهر الماضي، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.