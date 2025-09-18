بدرية طلبة تواجه أزمات جديدة بسبب قناتها على "يوتيوب"

تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة لمأزق جديد بعد إحالة الدعوى المقامة ضدها إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي وصفت فيها نفسها بـ"أسياد البلد"، ما أثار انتقادات واسعة وهجومًا شعبيًا.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارًا باستدعاء مسؤولي صفحات بدرية طلبة على موقع يوتيوب، بسبب مخالفتهم الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قررت استدعاء المسؤول عن إدارة صفحة "طلبة" على يوتيوب للتحقيق في بعض المواد المخالفة التي تم بثها عبر الصفحة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنح الهرم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد بدرية طلبة، المتعلقة باتهامها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري"، وأحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها.

يُذكر أن الدعوى جاءت بعد قيام المحامي أشرف ناجي برفعها، متهمًا بدرية باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وكانت تصريحات بدرية طلبة الأخيرة، التي وصفت فيها نفسها بـ"أسياد البلد"، قد أثارت جدلًا واسعًا، مما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى تحويلها إلى مجلس تأديب للتحقيق في الموضوع.