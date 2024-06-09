كويتي ومصري.. محكمة كويتية تؤيد إعدام قاتلي مبارك الرشيدي
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام المتهمين في جريمة قتل المواطن مبارك الرشيدي، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" المحلية.
وكانت محكمة الجنايات قضت بإعدام المتهمين في القضية، الأول كويتي الجنسية ومحبوس على ذمة القضية حاليًا، والثاني مصري الجنسية وصدر الحكم بحقه غيابيًا.
وبحسب بيان سابق لمحكمة الجنايات، فإن "القرار جاء بعد ثبوت ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب المتهمين جريمتهما بأن أعدّا عدتهما وترصّدا للمتهم، وما إن ظفرا به ارتكبا جريمتهما وأزهقا روحًا حرم الله قتلها".
وكانت الكويت قد انشغلت لفترة طويلة بالبحث عن الرشيدي، قبل أن يتم العثور عليه متوفى، إذ تبين لاحقًا أنه قُتل على يد المتهم الأول، وساعده المتهم الثاني على طمس الجريمة.