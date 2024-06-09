كويتي ومصري.. محكمة كويتية تؤيد إعدام قاتلي مبارك الرشيدي

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام المتهمين في جريمة قتل المواطن مبارك الرشيدي، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" المحلية.

وكانت محكمة الجنايات قضت بإعدام المتهمين في القضية، الأول كويتي الجنسية ومحبوس على ذمة القضية حاليًا، والثاني مصري الجنسية وصدر الحكم بحقه غيابيًا.