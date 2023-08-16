بقنبلة يدوية.. يمني يفجر نفسه وزوجته في أحد شوارع عدن

أقدم يمني، مساء اليوم الثلاثاء، على تفجير قنبلة يدوية تسببت بمقتله وزوجته، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية إن "خلافًا نشب بين الزوجين قبل عدة أيام، ما أدى إلى ترك الزوجة منزل زوجها، والذهاب للإقامة في منزل والديها".

وبحسب المصادر، فإن "الزوج صادف زوجته في أحد شوارع مديرية دارسعد شمال محافظة عدن، وبعد أن جرى بينهما نقاش لعدة دقائق، أقدم الزوج على تفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، لتتسبب بمقتله ومقتل زوجته على الفور".