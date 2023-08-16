بقنبلة يدوية.. يمني يفجر نفسه وزوجته في أحد شوارع عدن
أقدم يمني، مساء اليوم الثلاثاء، على تفجير قنبلة يدوية تسببت بمقتله وزوجته، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية إن "خلافًا نشب بين الزوجين قبل عدة أيام، ما أدى إلى ترك الزوجة منزل زوجها، والذهاب للإقامة في منزل والديها".
وبحسب المصادر، فإن "الزوج صادف زوجته في أحد شوارع مديرية دارسعد شمال محافظة عدن، وبعد أن جرى بينهما نقاش لعدة دقائق، أقدم الزوج على تفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، لتتسبب بمقتله ومقتل زوجته على الفور".
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا مقتضبًا عقب الواقعة، ظهر فيه الزوجان جثتين هامدتين على قارعة الطريق، والناس مجتمعين من حولهما.
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤخرًا، العديد من الجرائم الجنائية بين أفراد المجتمع، بدم بارد، كان آخرها إقدام شاب، مطلع الشهر الجاري، على طعن فتاة عشرينية في موقع عملها بأحد المجمعات التجارية في مدينة المنصورة، بعد رفض أهلها تزويجها له.