نجحت مدينة الخبر السعودية التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة فيها لمستويات قياسية في فصل الصيف، في دخول قائمة المدن الصحية العالمية بعد أن تمكن القائمون عليها من تحقيق 80 شرطًا لدخول القائمة الدولية.

وتقع الخبر في أقصى شرق المملكة، إحدى أكثر مناطق السعودية حرارةً، وحيث تقارب درجتها هذه الأيام 45 درجة مئوية في النهار، وتفوق 30 درجة في الليل، بجانب الرطوبة العالية القادمة من مياه الخليج العربي الذي تطل عليه المدينة الساحلية.

لكن تلك الأجواء الحارة والرطوبة، لم تمنع الخبر من اعتماد منظمة الصحة العالمية لها كمدينة صحية بعد استيفائها لـ80 معيارًا من معايير المنظمة الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الخبر تجاوزت التقييم النهائي وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية، لما تميزت به من حدائق وأماكن ممارسة رياضة المشي، وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية.

وأصبحت الخبر المدينة السعودية رقم 16 التي تدخل قائمة المدن الصحية العالمية، لتلتحق بمدن أخرى تنتشر في شمال وغرب ووسط المملكة.

وتعتمد منظمة الصحة العالمية، المدن والقرى في قائمتها فور تنفيذها لثمانين معيارًا تتعلق بحصول سكان المدينة على الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والدخل والبيئة الآمنة والسكن اللائق وتعزيز الاستخدام الرشيد للمياه وضمان الإدارة الجيدة للموارد المائية.

وتقع الخبر بين مدينتي الدمام التي تعد مركز المنطقة الشرقية، ومدينة الظهران، مقر شركة النفط العملاقة (أرامكو)، ومن ساحل الخبر ينطلق جسر الملك الفهد الذي يصل البحرين على بعد 25 كيلومترًا.