لأول مرة.. شاهد حطام "تيتانيك" عن قرب

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لأول مرة، صورًا لحطام سفينة "تيتانيك" التي التقطت قبل 38 عامًا.

وتظهر الصور أول اقتراب بشري للسفينة الضخمة منذ غرقها في العام 1912.

وكان الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص اقترب من حطام السفينة في تموز/يوليو 1986، واستقر على سطح السفينة الذين كان استضاف العديد من الركاب الذين كانوا متجهين إلى الولايات المتحدة قبل 111 عامًا.

وتم تصوير مقطع الفيديو الخاص بالسفينة المنكوبة على عمق 12400 قدم تحت شمال المحيط الأطلسي قبالة ساحل جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، في لقطات تبلغ مدتها أكثر من 80 دقيقة.