أغنية لمجرد الجديدة تحقق "رواجًا محدودًا"

طرح المغني المغربي، سعد لمجرد، أغنية مصرية، مؤخرًا، في أحدث إطلالاته الفنية، لكن العمل الجديد لم يحصد سوى مشاهدات وُصفت بـ"المحدودة"، مقارنة بما اعتاد عليه في أغانٍ أخرى ناجحة.

وتُظهر بيانات "يوتيوب"، أن أغنية "نور الصبح" التي أداها "لمجرد" باللهجة المصرية، لم تتجاوز 2.3 مليون مشاهدة، رغم مضي أسبوع كامل على طرحها.

في المقابل، كانت أغنية "الديو" التي أداها "لمجرد" مع المطربة الهندية، قد حققت 75 مليون مشاهدة في الشهر الأول، كما راجت على نطاق واسع، وتصدرت الترند في عدد كبير من دول العالم.

وتراوحت التعليقات بين من قال إن "لمجرد" لم يكن موفقًا في اختياره الأخير من حيث الكلمات والألحان، وبين من دافع عنه، على اعتبار أن النجاح لا يحصل بشكل آلي، ومن الطبيعي أن تحقق بعض الأعمال نتائج محدودة.

في المقابل، كانت أغنية "لمجرد" مع الفنان المصري، محمد رمضان، قد حققت نجاحًا هائلاً، قبل سنوات، فوصلت إلى 396 مليون مشاهدة على يوتيوب.