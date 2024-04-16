أمريكا.. عواصف رعدية شديدة قد تُعرض ملايين السكان للخطر

وجاء التحذير من العواصف، التي لا تحظى بنفس تهديد الأعاصير، كونها ستحمل سقوطًا كثيفًا لحبات برد كبيرة قد تسبب خسائر اقتصادية كبيرة في السيارات والمنازل والمحاصيل الزراعية.

وأشار الموقع إلى أنه يُرجح أن تتراوح سرعة الرياح من 111 إلى 135 ميلاً في الساعة، ما يُنذر بأن تتسبب بحدوث أضرار كبيرة.

وفي العام الماضي، كانت مثل هذه الخسائر مرتفعة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث كلفت شركات التأمين مليارات الدولارات.

ولفت الموقع إلى أن الدراسات تُشير إلى أن تغير المناخ يزيد من وتيرة وحجم هطول الأمطار المتطرفة، ويجعل موجات الحر أكثر احتمالاً وشدة وأطول أمدًا.