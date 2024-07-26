أقدم رجل في العراق وهو تحت تأثير المخدرات، على قتل 5 أشخاص، هم: ابنته وزوجته وأبواها وأحد الجيران، فيما أصاب 3 أشخاص بجروح خطيرة بسلاح رشاش في منطقة العنكور جنوب شرق الأنبار".

وأفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الأنبار لـ"إرم نيوز" بأن "المجرم كان تحت تأثير المخدرات، فيما نقلت فرق الإسعاف المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى الأنبار العام".

وأوضح المصدر، "وصلنا نداء عاجل بالتوجه فوراً إلى منطقة العنكور، إثر مقتل وإصابة عدد من الأشخاص على يد شخص تحت تأثير المخدرات، وتعرفنا على الجاني من خلال أقاربه والجيران، والبحث جار عنه".

وفي السياق، أوضح مصدر طبي في مستشفى الأنبار لـ"إرم نيوز"، أن دائرة صحة الأنبار سجلت مساء الخميس، 8 ضحايا بين قتيل وجريح، منهم 5 قتلى و3 أشخاص إصابتهم خطيرة".