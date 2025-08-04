حوت غاضب يُسقط امرأة من قاربها (فيديو)

شهدت سواحل نيوجيرسي واقعة غير مألوفة حين اصطدم حوت من نوع "المنك" بقارب صغير في مياه خليج بارنيغت، ما تسبب في انقلاب القارب وسقوط امرأة كانت على متنه في المياه.

ووثّقت الحادثة كيم مانسيني التي كانت حاضرة في المكان، حيث أظهرت لقطاتها المصورة لحظة اصطدام الحوت العنيف بالقارب، في ما بدا وكأن نوبة هلع أصابت الحيوان البحري أثناء محاولته الوصول إلى مياه أعمق.

ورغم قوة الاصطدام، جرى إنقاذ المرأة دون أن تُصاب بأي أذى.

ووصفت مانسيني المشهد بأنه "جنوني"، فيما أكدت التقارير لاحقاً أن الحوت نفق بعد الحادث.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التقارير حول هجمات الحيتان المعروفة على القوارب واليخوت، وأكد العلماء أن هذه الحوادث قد يكون سببها إما السلوك النابع من حب الاستكشاف أم أن أحد الحيتان أراد الانتقام بسبب حوادث تصادم سابقة.