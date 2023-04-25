نادين نجيم تعيش أجواء رومانسية برفقة خطيبها في المالديف
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورًا رومانسية خلال تواجدها في البحر برفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان في جزر المالديف وأخرى خلال استمتاعها بجمال الطبيعة، وعلقت: "تبعت قلبي وأرسلني إلى المالديف، الجنة على الأرض".
وحرصت "نجيم" التي وثقت اللحظات السعيدة مع خطيبها على تسليط الضوء على السعادة التي كانت تشعر بها، إذ ظهرت وهي تضحك خلال حملها من قبل خطيبها الذي أصرَّ على تحدي الأمواج وسار بها نحو الشاطئ.
وكانت بطلة مسلسل "وأخيرًا" قد كشفت، الإثنين، عن وصولها إلى جزر المالديف، حيث شاركت متابعيها فيديو كشفت خلاله عن الفيلا الصغيرة التي اختارتها لهذه الإجازة، ووعدتهم بالمزيد من التفاصيل الخاصة عن يومياتها مع خطيبها.
كما نشرت مقتطفات من العشاء الرومانسي الذي جمعها بخطيبها خلال الليلة الأولى من وصولها، ووثقت الأجواء الرومانسية التي عمت أرجاء المكان، حيث ظهرا وهما يتعانقان على شاطئ البحر ويقفان داخل مجسم قلب مضاء بالشموع .
وأغلقت "نجيم" باب التعليقات الخاصة بالصور التي كانت قد نشرتها للاستمتاع بإجازتها دون أن تعكر التعليقات السلبية صفو السعادة التي تعيشها هذه الأيام برفقة خطيبها.