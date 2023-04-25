نادين نجيم تعيش أجواء رومانسية برفقة خطيبها في المالديف

وكانت بطلة مسلسل "وأخيرًا" قد كشفت، الإثنين، عن وصولها إلى جزر المالديف، حيث شاركت متابعيها فيديو كشفت خلاله عن الفيلا الصغيرة التي اختارتها لهذه الإجازة، ووعدتهم بالمزيد من التفاصيل الخاصة عن يومياتها مع خطيبها.

كما نشرت مقتطفات من العشاء الرومانسي الذي جمعها بخطيبها خلال الليلة الأولى من وصولها، ووثقت الأجواء الرومانسية التي عمت أرجاء المكان، حيث ظهرا وهما يتعانقان على شاطئ البحر ويقفان داخل مجسم قلب مضاء بالشموع .