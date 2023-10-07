للمرة الأولى.. متحولة جنسيا تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال

فازت مارينا ماشيته بلقب ملكة جمال البرتغال، في حدث يُمنح فيه هذا اللقب للمرة الأولى لامرأة متحولة جنسياً، فيما ستتنافس مع امرأة متحوّلة أخرى نالت لقب ملكة جمال هولندا، في مسابقة ملكة جمال الكون المرتقبة في السلفادور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام برتغالية، الجمعة.

وكانت ماشيته، وهي مضيفة طيران تبلغ 28 عاماً، أوّل مرشّحة تشارك في مسابقة ملكة جمال البرتغال التي فازت بها، الخميس، في بوربا بمنطقة إيفورا.