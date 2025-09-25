بعد إحراج تيم حسن.. انتقادات تذكر وفاء الكيلاني بوائل كفوري (فيديو)

تعرضت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لانتقادات حادة، عقب إحراجها زوجها الممثل السوري تيم حسن وأحد الصحفيين الذي كان يطرح عليه سؤالاً يتعلق بأحد أعماله الفنية.

وكان الصحفي الفني ماجد عجلاني قد سأل تيم حسن، خلال حضوره حفل توزيع جوائز "الموركس" في لبنان، عن مشهد في مسلسل "تحت سابع أرض"، لتسارع وفاء الكيلاني للرد نيابة عن زوجها قائلة: "هل هذا سؤال ريد كاربت؟"، في موقف سبب إحراجاً كبيراً للطرفين.

وأصر تيم حسن على الرد على سؤال الصحفي بكل اهتمام متجاهلاً موقف زوجته المحرج، قائلاً: "لنجد إجابة للسؤال. الشباب هم جزء من الجمهور بطبيعة الحال ونحن نتوجه إلى كافة قطاعات الجمهور في لاأعمالنا، والشباب حسب كل الإحصائيات مركزيين جداً بالنسبة لنا".

وأضاف: "قصة السندويش والراتب 550 ليرة من إضافاتي على النص وعملت عليها لأن لدي قناعة بأن هذا من صميم الشخصية وستصل بمعناها الحقيقي للجمهور".

وكان الصحفي عجلاني قد نشر مقطع المقابلة على حسابه في "إنستغرام" وعلق عليه قائلاً: "⁨ ⁨من أهم ما يميز الفنان تيم حسن هو قربه من الشباب السوري وتقديمه لأدوار يجسد بها ما نمر به، وهذا ما ظهر في شخصيات كثيرة من أرشيفه كعبود في الإنتظار سابقاً أو حتى موسى في تحت سابع أرض مؤخراً".

وأضاف عجلاني: "لذلك أفتخر بأني من يكشف للمرة الأولى عبر لقائي معه عن إضافات خاصة على النص وضع بصمته بها ليشبه كل شباب البلد"، على حد تعبيره.

ونال الصحفي إشادات واسعة من المتابعين والجمهور لنشره مقطع المقابلة كاملاً دون اجتزاء، ليتضمن موقف وفاء الكيلاني المحرج، مؤكدين أن ذلك يعكس ثقته بنفسه دون الالتفات لأي مواقف خارج إطار العمل الفني، حسب تعبير البعض.

في المقابل، تعرضت وفاء الكيلاني لانتقادات واسعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من طيف واسع من المتابعين والجمهور، بسبب إحراجها لزوجها في المقام الأول، ثم للصحفي ثانياً.

وعمد كثير من المعلقين الناقدين إلى تذكير وفاء الكيلاني، بأسألتها السطحية والسخيفة، حسب وصف الكثيرين، التي تطرحها على الضيوف في برنامجها التلفزيوني.

واستذكر ناشطون، على وجه الخصوص، عددا من الأسئلة التي طرحتها وفاء الكيلاني على المغني اللبناني وائل كفوري، وكان بعضها من عينة: "هل أنت فاسد؟ ومن الفنانة التي ستدخل غرفة نومها لتوثق شخيرها؟، وهل لبيت نداء الطبيعة في الشارع"، وغيرها.