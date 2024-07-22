قُتل ضابط أمريكي من أصول يمنية، الأحد، أثناء ملاحقته مشتبهاً به بمدينة ميلفيندال ‏الواقعة في مقاطعة وين التابعة لولاية ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة.

وكشف المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبدالرحمن برمان، لـ"إرم نيوز" تفاصيل الواقعة، التي سردها مدير شرطة ميلفيندال، ونشرت تصريحاته المرئية المسجلة إحدى القنوات الأمريكية الفضائية.

وبحسب برمان، فإن الحادثة وقعت صباح الأحد بحسب التوقيت الأمريكي، موضحا أن "محمد سعيد الباجلي، الضابط في شرطة المدينة، اشتبه بأحد الأشخاص، الذي يسير في الطريق بدراجته الهوائية، وأبلغ مركز الشرطة، برؤيته لشخص قد يكون مشتبهاً به، أو يحتاج مساعدة، مؤكدا ملاحقته للنظر في أمره ومساعدته إن كان يحتاج للمساعدة".

وقال إنه "بمجرد وصول الضابط الباجلي، للرجل وتوقيفه، فضّل التعامل معه بالبداية بكل لطف، حتى يعلم ماهيّته، ليباغته الرجل، بإخراج مسدساً كان بحوزته، مطلقاً عليه النار بشكل مباشر، ليرديه قتيلاً على الفور، ويلوذ مسرعاً بالفرار".

وحصلت شرطة مدينة ميلفيندال، على صور ومقطع مرئي يُظهر الجاني، وهو يقود دراجته الهوائية، لتتعرف عليه، وتمكنت من تحديد موقع إقامته، حيث يُقيم في نُزل يُطلق عليه في أمريكا (موتيل).

وأوضح برمان، أن "دوريات من شرطة المدينة، قامت بمحاصرة النُزل، الذي يتواجد به القاتل، الذي يدعى مايكل لوبيز يبلغ من العمر 44 عاماً، تعود أصوله إلى إسبانيا، إلا أنه تمكن من الفرار منهم عبر دراجته الهوائية، ولكن الشرطة اكتشفت وجود صديقته التي تشاركه العيش في الغرفة، وقامت بالقبض عليها، وأخذها إلى مقر الشرطة لإجراء التحقيقات معها"، مبيناً أن "عمليات البحث على الجاني ما زالت مستمرة حتى اللحظة".

وكانت الشرطة في ميلفيندال، قد عمّمت ونشرت صورة الجاني وأرفقتها ببياناته ومعلوماته الشخصية، وذلك عبر الوسائل الإعلامية والقنوات الإخبارية، وقامت بتوزيع صورته على الدوريات الأمنية وفي المرافق العامة، داعية الجميع وكل من يصادف الرجل في أي مكان، سرعة تبليغ الشرطة عنه، مرفقة الصور برقم هاتف للاتصال عليه فور حصول أي شخص عن معلومات بخصوصه، مشددةً على ضرورة توخي الحذر كونه يعدّ مسلحاً وخطيراً.

وتعود أصول محمد سعيد الباجلي، إلى اليمن، وينحدر تحديداً من مديرية جبن شمال شرق محافظة الضالع وسط البلاد، ويبلغ من العمر 24 عاماً، وقد انخرط بالعمل في شرطة مدينة ميلفيندال في ولاية ميشيغان منذ أكثر من عام، ويمتلك الجنسية الأمريكية.