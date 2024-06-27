عمرها 700 ألف عام.. اكتشاف حفريات في جزر الكناري

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يجعل هذا الاكتشاف مميزاً هو الحالة الاستثنائية لحفظ العينات، إذ تحافظ السحلية الرئيسية على شكلها بالكامل؛ ما يسمح بتقدير هيكلها العظمي بوضوح.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون وجود سحلية أخرى مماثلة، ربما أصغر سنًا أو أصغر حجمًا، على الرغم من أنها في حالة حفظ أقل مثالية.

وأشارت الفرضيات الأولى إلى أنه من الممكن أن تكون كلتاهما محاصرتين معًا في تكوين الكثبان الرملية، وأن موتهما قد يكون عرضيًا أو مفاجئًا، نظرا للحالة الممتازة للحفاظ على الهياكل العظمية.

وعلى الرغم من أن هذه السحلية تظهر أوجه تشابه ملحوظة مع فصيلة "جالوتيا" في جزيرة إل هييرو، إلا أن النوع الدقيق الذي تنتمي إليه لا يزال يتعين تحديده بدقة وإجراء المقارنات المورفولوجية المقابلة.

بينما أوضح الباحث كاستيلو رويز، أنه من الممكن أن تكون سحلية عملاقة من الأنواع التي انقرضت قبل وجود الإنسان في الجزر. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات الشاملة، وتحليل العظام التي يمكن أن تكشف تفاصيل حول بيولوجيا الحفريات.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المختبر الموجود في جامعة لا لاغونا، حيث توجد هذه العينة، يُعد ملاذًا أصيلاً للتراث الحفري لجزر الكناري. إذ يضم آلاف العينات من المجموعات الأحفورية للنباتات والفقاريات واللافقاريات والحفريات الأثرية الأرضية والبحرية.

ومن بين الكنوز التي يحرسها هذا المختبر بقايا السحالي من جزيرة "إل هييرو" التي يتراوح عمرها بين 4000 و 15000 سنة، مع فكوك وأسنان وعظام أرجل وعناصر أخرى مفهرسة بعناية.