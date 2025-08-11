حادث مرعب.. سائق يدهس 9 أفراد من عائلة واحدة في مصر (فيديو)

قتل شخصان وأصيب 7 آخرين إثر تعرضهم لحادث دهس مرعب بواسطة سيارة ميكروباص، خلال عبورهم طريق الكورنيش في منطقة "الشاطبي" بمحافظة الإسكندرية.

وأثار الحادث المروع حالة من الذعر بين المارة، الذين هرعوا لإنقاذ الضحايا وسط صرخات الاستغاثة، فيما توقف سائق الميكروباص وسط الطريق.

ووثقت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة في المنطقة المذكورة لحظة وقوع الحادث، ودهس أفراد العائلة بالكامل، في لحظة قيادة جنونية، بحسب وصف الكثيرين.

وتطايرت أجساد أفراد العائلة المصرية، بينهم نساء وأطفال، لمسافات بعيدة، فيما تم دهس بعضهم تحت عجلات سيارة الميكروباص.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي في الإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الشرطة والمرور، برفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة؛ ما أدى إلى انحراف الميكروباص واصطدامه بالمارة قبل أن ينقلب.

ونُقل المصابون إلى "المستشفى الأميري الجامعي" لتلقي العلاج، بينما نقلت جثتا المتوفين، وهما زوج وزوجته، إلى المشرحة.

وأوضحت مصادر طبية أن الإصابات تراوحت بين كسور مضاعفة وجروح قطعية وكدمات متفرقة، مع وجود حالة خطيرة بسبب اشتباه بنزيف في المخ.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق الميكروباص، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة "باب شرقي"، مع إحالة السائق إلى النيابة العامة للتحقيق.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيس للحادث، بينما تجرى فحوصات للتأكد من الحالة الفنية للمركبة وأهلية السائق.

وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من تكرار حوادث السير في الإسكندرية، مطالبين بتشديد الرقابة على المركبات العامة وتطبيق قواعد المرور بصرامة.