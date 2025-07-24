المكياج يُبطئ إجراءات السفر في المطارات.. ما علاقة تيك توك؟

انتشرت على "تيك توك" مؤخرًا ظاهرة جديدة، حيث يتعامل الكثير من المستخدمين مع صور جواز السفر كما لو كانت جلسات تصوير إعلانية، باستخدام رموش صناعية، وتحديد الوجه بالمكياج، وإضاءة احترافية. ورغم أن النتائج قد تبدو مذهلة للبعض، فإنها تثير ارتباكًا لدى سلطات أمن المطارات.

ووفقًا لموقع VICE، فقد تضاعفت عمليات البحث عن "أفضل مكياج لصورة الجواز"، بينما زادت عمليات البحث عن "قواعد صور طلب الجواز" بنسبة 400%. والسبب، أن الناس يريدون أن يظهروا بأفضل هيئة ممكنة في صورة سترافقهم لعشر سنوات. لكن الجهات المختصة تُذكّر بأن المطلوب في صورة الجواز ليس الجمال، بل أن تُشبه نفسك.

وأظهر أحد المقاطع المنتشرة مستخدمة بمكياج كامل، مع كحل وأحمر شفاه جريء؛ ما دفع المعلقين للتساؤل: "هل هذا قانوني؟"، و"ماذا لو ذهبتِ إلى المطار دون مكياج؟"

من جانبها أوضحت شركة TravelRepublic لـ VICE أنه رغم عدم وجود قوانين تمنع المكياج، فإن المبالغة في تغيير المظهر قد تؤدي إلى تأخير إجراءات التحقق من الهوية في المطار. فلو بدوت مختلفًا تمامًا عن الصورة، قد يتم توقيفك لمزيد من التدقيق.

من جانبها، تحدد وزارة الخارجية الأمريكية بعض القواعد الواضحة لصورة جواز السفر أبرزها لا فلاتر، لا تعديلات، لا صور سيلفي، ولا إكسسوارات تُخفي ملامح الوجه. كما يجب أن تكون الصورة ملونة، ومأخوذة خلال آخر ستة أشهر، والأهم أن تُظهر الشخص كما هو عليه حاليًّا.

والأمر لا يقتصر على المكياج؛ فالعمليات التجميلية الكبيرة التي تغيّر شكل الوجه قد تتطلب إصدار جواز جديد، بينما يُسمح بالتغييرات البسيطة كزيادة الوزن أو إطلاق اللحية.

وفي النهاية، يقول خبراء إن صورة الجواز المبهرة قد تكون جميلة على تيك توك، لكنها قد تُسبب لك المتاعب عند عبور الحدود.



