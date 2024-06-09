"عظم مكسور أفضل من روح مكسورة".. الألعاب الخطرة مفيدة للأطفال

قال خبراء إن انخفاض الفرص المتاحة للأطفال للمشاركة في "اللعب المحفوف بالمخاطر" قد يكون محركًا مهمًا لأزمة الصحة العقلية الحالية للمراهقين.

وبحسب تقرير نشره موقع "ABC" الإخباري، ثبت أن أشكال اللعب المثيرة التي تنطوي على مخاطر محتملة للإصابة تفيد نمو الأطفال الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي.

وذكر الموقع أنه "مع تطور الحديث عن الصحة العقلية، يدعو الخبراء إلى تعزيز أكبر للفوائد الصحية المرتبطة باللعب المحفوف بالمخاطر".

وأشار إلى شعار "عظم مكسور خير من روح مكسورة"، الذي تعتز به ملاعب المغامرات في جميع أنحاء العالم.

وتابع: "على سبيل المثال، يوفر The Venny، وهو ملعب للمغامرات في مدينة ملبورن الأسترالية، مجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق التي تشجع الأطفال على الانخراط في اللعب المحفوف بالمخاطر".

ويمثل الملعب ملاذًا من قيود الحياة العصرية من خلال حفر النار والترامبولين وبيوت الأشجار والدراجات والحيوانات والحدائق.. كل ذلك تحت إشراف بالغين يشجعون على أخذ المخاطر بشكل آمن.

وأضاف التقرير أن التأثير الإيجابي لمثل هذه الملاعب على المجتمع المحلي والتطور العاطفي لأطفاله واضح. وفي الوقت الحالي، تدعم الأبحاث العالمية فوائد اللعب المحفوف بالمخاطر.

وتشير الدراسات إلى أن اللعب ضروري مثل التغذية والنوم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الجمعية الكندية لطب الأطفال دليلاً للآباء بشأن اللعب المحفوف بالمخاطر.